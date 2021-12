Powiat pleszewski i CWRKDiZ w Kaliszu pozyskały niemal 100 tys. euro na realizację projektu. Czego będzie dotyczyło przedsięwzięcie?

W ramach przygotowań do realizacji projektu przeprowadzono rozmowy z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych, pracodawcami oraz nauczycielami zawodu odnośnie umiejętności wymaganych od absolwentów. Przeanalizowano również wyniki egzaminów zewnętrznych, które są poniżej średniej dla okręgu. W toku dyskusji pojawiła się także potrzeba opracowania zmodyfikowanych programów nauczania, które odpowiadając na aktualne potrzeby pracodawców, zapewnią wystraczające przygotowanie pod kątem egzaminu zawodowego.

Na terenie powiatu pleszewskiego młodzież coraz częściej stawia na szkolnictwo zawodowe i techniczne. Przybywa nam klas w technikum, również w szkole branżowej, co nas cieszy. Chcemy iść z duchem czasu, stąd to dzisiejsze spotkanie - mówił podczas konferencji prasowej starosta Maciej Wasielewski. - Projektem zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół Technicznych kształcący się w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. To dla nas bardzo ważne kierunki, choćby ze względu na współpracę z Famotem. Na rynku brakuje rąk do pracy. Chcemy wspólnie z przedsiębiorcami i zakładami pracy przystosować i wychować młodych ludzi na specjalistów na bardzo wysokim poziomie - podkreślał.