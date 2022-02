Powiat pleszewski. Cztery nasze samorządy z dofinansowaniem za zakup komputerów

Powiat pleszewski. Cztery samorządy z dofinansowaniem za zakup komputerów

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. W lutym 2022 roku poznaliśmy listę gmin wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Nabór ruszył 4 października i trwał do 5 listopada 2021 roku.

W powiecie pleszewskim pieniądze trafią na konta gmin: Czermin, Dobrzyca Gołuchów oraz Miasta i Gminy Pleszew. Najwięcej środków - 507,5 tys. zł - na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR otrzyma ostatni z wymienionych samorządów. Gołuchów dostanie niemal 438 tys. zł, Dobrzyca ponad 225 tys. zł, a Czermin 115 tys. zł. Środki można przeznaczyć także na ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego lub usługę zapewniającą dostęp do Internetu na komputerze nabytym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia tejże usługi.