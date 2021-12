Powiat pleszewski. Czeka nas wietrzna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

W środę, 1 grudnia 2021 roku, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu pleszewskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, kierunek południowo-zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w powiatach północnych Wielkopolski. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 85%. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek, 2 grudnia 2021 roku, od północy do godziny 10.

SMS-owy alert z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem w sześciu województwach wysyła także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.