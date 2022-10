Powiat pleszewski. Co? Gdzie? Kiedy? Weekendowy rozkład jazdy

Drugi weekend października zbliża się wielkimi krokami. Gdzie warto wybrać się w najbliższych godzinach? Jakie wydarzenia czekają nas w powiecie pleszewskim?

Pleszew dla życia i zdrowia!

Weekend rozpoczynamy od otwarcia Traktu Światowego Dnia Roweru oraz wielkiej akcja nauki ratowania ludzkiego życia. 7 października na rynku oraz we wszystkich szkołach z terenu MiG Pleszew pojawią się specjaliści i stanowiska do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Starsze dzieci i młodzież będą się uczyć ratowania ludzkiego życia na fantomach, młodsi – na misiach. Na skwerze przy ścieżce rowerowej na ul. Targowej, nastąpi otwarcie Traktu Światowego Dnia Roweru, który został ustanowiony przez ONZ. To wydarzenie rozpocznie obchody Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Pleszewie. Więcej o tym, co będzie się działo w centrum miasta przeczytacie TUTAJ.

Zajezdnia świętuje urodziny

15 miesięcy prac budowlanych, blisko 7 mln złotych - otwarcie nowej siedziby Domu Kultury było w Pleszewie wielkim wydarzeniem. Właśnie mijają trzy lata od dnia, kiedy Zajezdnia Kultury przywitała w swych gościnnych murach pierwszych gości, którzy wzięli udział w hucznym otwarciu. Z okazji urodzin zaplanowano koncert Maciej Gołyźniak Trio. W programie utwory z debiutanckiego albumu w serii POLISH JAZZ zatytułowanego "The Orchid" oraz premierowe kompozycje z płyty "Marianna", której współproducentem jest Zajezdnia Kultury. Zdjęcia z pamiętnego otwarcia możecie zobaczyć TUTAJ.

Przemysław Kossakowski odwiedzi Dobrzycę

Przemysław Kossakowski po blisko trzech latach znów zawita do powiatu pleszewskiego. W 2019 roku spotkanie z podróżnikiem ściągnęło tłumy do Zajezdni Kultury. Tym razem dziennikarz przyjedzie do Dobrzycy. Początek sobotniego wydarzenia w sali Gminnego Centrum Kultury o 16. Więcej - kliknij TUTAJ.

Pobiegną w spódnicach!

I Pleszewski Bieg w Spódnicy miał się odbyć 2 września. Wydarzenie zostało jednak przesunięte o tydzień. Biegacze pobiegną dla Viwiany Makowieckiej z Korzkiew w najbliższą niedzielę. Chętni mogą zapisywać się w recepcji Parku Wodnego. Opłata minimalna to wrzucenie 20 zł do puszki. Dystans to przynajmniej jedno okrążenie plant, przy czym technika jest dowolna. Można biec, spacerować, a nawet jechać rowerem. Oczywiście mile widziani biegacze w spódniczkach, i to zarówno panie, jak i panowie!

Noc Bibliotek

Dwa wydarzenia dla młodych czytelników przygotowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie. W piątek zaplanowano ekologiczny spektakl teatralny dla dzieci pt.: "Śmieciaki ratują świat", natomiast dzień później przyjdzie czas na Noc Bibliotek dla młodzieży.

Z różańcem w dłoni wyruszą w ekstremalną drogę

7 października po wieczornej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie wyruszy Ekstremalny Różaniec. Wierni przejdą liczącą ponad 20 kilometrów trasę przeżywając tajemnice różańca świętego. Plan trasy i rozważania można pobrać TUTAJ.

Spotkanie z ceramiką