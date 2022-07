Powiat pleszewski. Co? Gdzie? Kiedy? Weekendowy rozkład jazdy

Pleszew American Cars

To będzie prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji, zwłaszcza tej rodem z USA. Coś dla siebie znajdą również fani muzyki czy przysmaków z różnych stron świata. W sobotę i niedzielę w Pleszewie odbędzie się pierwsza edycja Pleszew American Cars. - To pierwszy taki festival w naszym mieście i jedyny w Polsce zlot, na którym to samochody z silnikami V8 zagrają dla was jak na koncercie - podkreślają pomysłodawcy imprezy. A są nimi: Marcin Woldański, Zbigniew Sobkowiak, Jacek Piotrowski i Maciej Staniszewski. W programie m.in. musical "Grease" z udziałem wybranych zabytkowych aut w wykonaniu teatru "Co jest grane?", parada ulicami miasta, koncert, show dziewczyn z pleszewskiego Evey Studio Pole Dance. Do miasta po raz kolejny zawitają food trucki.

