Powiat pleszewski. Co? Gdzie? Kiedy? Weekendowy rozkład jazdy

4-dniowe święto dla fanów ciężkich brzmień

7 lipca rozpocznie się Red Smoke Festiwal. Impreza - która łączy pod jednym szyldem i na jednej scenie takie gatunki, jak: stoner, sludge, psychodelię, doom, post-rock lub post-metal - wraca po przymusowej, pandemicznej przerwie. Organizują ją pleszewianie: Jędrek Wawrzyniak i Łukasz Jankowski w ramach Stowarzyszenia S.M.O.K.E. Fani ciężkich brzmień mocno stęsknili się za tym wydarzeniem, bowiem karnety i bilety jednodniowe rozeszły się jak świeże bułeczki. W ciągu czterech dni na scenie zaprezentują się m.in.: Colour Haze, Greenleaf, Electric Moon, Ecstatic Vision, Valley of the Sun, Tortuga, Odd Couple, Moonstone, Hydra, Only Sons czy Red Scalp.

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ.