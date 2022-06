Powiat pleszewski. Co? Gdzie? Kiedy? Weekendowy rozkład jazdy

Weekendowy rozkład jazdy - piątek

W piątek warto wybrać się do Zajezdni Kultury, gdzie zaplanowano dwa wydarzenia. Pierwsze to otwarcie wystawy pokonkursowej „Bogusz znany i nieznany”, drugie to koncert rodzinny pod hasłem „W krainie bajek”. Początek o godzinie 17.

Spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik - pisarką, publicystką, działaczką społeczną i promotorką czytelnictwa to piątkowa propozycja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

W Muzeum Regionalnym o polityce i nie tylko będzie można porozmawiać z posłem Mariuszem Witczakiem i senatorem Januszem Pęcherzem z Koalicji Obywatelskiej.