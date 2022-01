Powiat pleszewski. Co? Gdzie? Kiedy? Weekendowy rozkład jazdy

Święto Trzech Króli

W czwartek, 6 stycznia, obchodzimy Święto Trzech Króli. Od 2011 roku to ustawowo dzień wolny od pracy. W jaki sposób go spędzić? Warto wybrać się do Pleszewa, gdzie na torowisku przy Zajezdni Kultury widowisko zatytułowane "W drodze do Betlejem" zaprezentuje Teatr Prawie Wielki. Początek o godzinie 17.

W Pleszewie odbędzie się Orszak Trzech Króli. Organizuje go parafia pw. św. Floriana. Orszak wyruszy z procesją po mszy świętej o godzinie 11.45 z kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Więcej TUTAJ.

Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin zapraszają z kolei na koncert kolęd. Wystąpi Chór Cantare, Zespół Wokalny, Zespół Instrumentalny oraz soliści. Start o 16. Muzycznie będzie również w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Choczu. Tam przed mszą świętą o 12 zaplanowano koncert Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury. Usłyszymy najpiękniejsze polskie kolędy.