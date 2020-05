Potrzebna krew! Zapasy każdej grupy utrzymują się na niskim lub bardzo niskim poziomie. Pleszewski klub organizuje kolejną akcję

Drogocennym płynem życia możemy podzielić się właśnie w punktach krwiodawstwa lub podczas akcji wyjazdowych. W najbliższych dniach zostaną one przeprowadzone m.in. w Jarocinie, Słupcy, Licheniu Starym, Przygodzicach, Stawiszynie, Krotoszynie, Koninie czy Turku. 31 maja taka akcja po raz kolejny odbędzie się w pleszewskim Domu Parafialnym. Poprzednia, kwietniowa zakończyła się sukcesem, bo za taki trzeba uznać 117 osób, które w czasie pandemii zdecydowało się oddać krew.

Sytuacja w punktach krwiodawstwa w całym kraju jest trudna. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zapasy każdej grupy krwi utrzymują się na niskim lub bardzo niskim poziomie. - Kochani prosimy o oddawanie krwi . Dziś wszystkie grupy są tak samo potrzebne! Odwiedzajcie RCKiK i zachęcajcie do tego innych.️ Czekamy na Waszą pomoc - podkreślają pracownicy RCKiK.

Kwietniowa akcja została przeprowadzona z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Dom Parafialny podzielono na dwie strefy: „wstępną” i „czystą”. W tej pierwszej, ulokowanej w korytarzu, krwiodawcy poddawani byli dezynfekcji rąk. Mieli mierzoną temperaturę oraz wypełniali ankiety. Maksymalnie w pomieszczeniu mogło przebywać 20 osób w odległości 1,5 m od siebie. Strefę „czystą” stanowiła główna sala. Tam odbywała się rejestracja, badania lekarskie oraz oddawanie krwi. Wejście do Domu Parafialnego było wyłącznie od strony ul. Niesiołowskiego, a wyjście od strony boiska.

- Dziękuję wszystkim, którzy wówczas zameldowali się w Domu Parafialnym i mam nadzieję, że w tak licznym, a najlepiej liczniejszym gronie spotkamy się za kilkanaście dni. To bardzo ważne w obecnej sytuacji. Widzimy, że te zapasy krwi są bardzo niskie, a operacje są cały czas przeprowadzane, więc ten życiodajny płyn jest niezwykle potrzebny - podkreśla Janusz Kasprzak, prezes Pleszewskiego Klubu Krwiodawców.

Te same, sprawdzone już zasady będą obowiązywać również 31 maja. - Plan, który realizowaliśmy ostatnio był bardzo chwalony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Nie ma możliwości, żeby drogi krwiodawców się krzyżowały. Zachowujemy bezpieczną odległość dwóch metrów, stoły są dezynfekowane, każdy krwiodawca otrzymuje długopis i po wypełnieniu ankiety zabiera go ze sobą. Nikt więcej już go nie użyje. Bezpieczeństwo przede wszystkim - tłumaczy Janusz Kasprzak.

Na miejscu pojawią się oczywiście przedstawiciele RCKiK w Kaliszu, którzy będą m.in. mierzyć temperaturę krwiodawcom. Na wszelki wypadek będzie prowadzony szczegółowy rejestr osób, które przyjdą podzielić się drogocennym płynem. Gdyby więc wydarzyło się coś złego, organizatorzy są w stanie szybko i dokładnie określić z kim dana osoba miała bezpośredni kontakt.

Akcja oddawania krwi i rejestracja dawców szpiku kostnego w Domu Parafialnym w Pleszewie odbędzie się w niedzielę 31 maja w godzinach 10.00-14.00. Jest to już 74. akcja organizowana przez Pleszewski Klub Krwiodawców. Do tej pory udało się zebrać 4850 litrów krwi.