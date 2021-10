Poradnia kardiologiczna w Pleszewskim Centrum Medycznym od 1 października zmieniła swoją lokalizację

Poradnia dla sercowców do tej pory mieściła się na czwartym piętrze głównego budynku placówki. W ostatnim czasie nie była modernizowana, bowiem zarząd lecznicy planował zmianę lokalizacji. A wszystko po to, aby pacjenci nie musieli fatygować się na ostatnią kondygnację. Poza tym jest też planowany remont piętra, na którym do tej pory poradnia działała.

- Zaadaptowanie budynku po byłej poradni leczenia uzależnień było najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze nie wymagało dużych nakładów finansowych. Po drugie budynek oferuje wiele udogodnień zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Nowa poradnia kardiologiczna znajduje się teraz na parterze i jest tam również podjazd dla osób niepełnosprawnych - opowiada Błażej Górczyński, prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Oprócz tego do dyspozycji pacjentów zostały oddane trzy gabinety lekarskie, sekretariat, poczekalnia i dwie toalety - w tym jedna dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się tam też pomieszczenia socjalne dla personelu oraz magazyn.