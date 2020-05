Ponad 600 testów wykonano w samochodowym centrum badań. Walka z pandemią kosztowała DPS już 500 tys. zł. Władze i służby złożyły raport

Urzędnicy wracają do pracy

W powiecie pleszewskim bezrobotnych jest 1307 osób (w tym 732 kobiety). W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba ta wzrosła o jedną osobę. 260 osób ma prawo do zasiłku. Urzędnicy Powiatowego Urzędu Pracy sukcesywnie wracają z kwarantanny do pracy. Fundusz tarczy antykryzysowej dla powiatu pleszewskiego został zwiększony z 20 do 32 mln zł. Pleszewscy przedsiębiorcy złożyli do tej pory 3262 wnioski o pomoc, w tym: mikropożyczki - 2742, dopłaty do wynagrodzeń - 257, dopłaty do działalności samozatrudnionych - 263. Pozytywnie rozpatrzono już 3036 wniosków (tj. 93%). Łącznie przyznano blisko 20 mln zł pomocy, prawie 16 mln zł przelano na konta firm. Wnioski o pożyczki są w naborze ciągłym; pozostałe formy pomocy w ogłaszanych na 2 tygodnie kolejnych naborach (obecny trwa od 27 maja do 10 czerwca)