Ponad 300 tys. zł dla powiatu pleszewskiego na walkę ze skutkami orkanu

315 tys. zł trafi do powiatu pleszewskiego z rezerwy krajowego Funduszu Pracy. O udzielenie wsparcia wystąpił starosta Maciej Wasielewski. - Takiego zdarzenia, z takim ogromem zniszczeń nie było w powiecie pleszewskim od lat. Większość zgłoszeń dotyczyła zerwanych dachów, ale wiatr zrywał również linie energetyczne i łamał drzewa. Około setki uszkodzonych budynków, naruszone konstrukcje domów mieszkalnych i gospodarczych, z czego siedem wyłączono całkowicie z użytkowania - to koszmarne skutki nawałnicy. Szacowanie strat wciąż trwa. Największe uszkodzenia i straty materialne odnotowano w gminie Dobrzyca, gdzie przeszła trąba powietrzna - pisał starosta w uzasadnieniu wniosku skierowanego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wniosek dotyczący przekazania środków z Funduszu Pracy na realizację robót publicznych dla osób bezrobotnych, które będą uczestniczyć w likwidacji skutków żywiołu w gminach powiatu pleszewskiego, które wyraziły chęć organizacji działań tego rodzaju został pozytywnie zarekomendowany przez wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka wniosek. - W ramach zaprojektowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie programu, który wdraża działania dotyczące aktywizacji zawodowej w zakresie robót publicznych przy usuwaniu skutków Orkanu Dudley, gwarantowana jest współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzycy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Jej celem będzie nie tylko usuwanie dotkliwych skutków orkanu na terenie powiatu pleszewskiego, ale także wsparcie działań związanych z realizacją zadań objętych programami na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych - wyjaśnia wicemarszałek Wojciech Jankowiak.