Ponad 15 tysięcy testów na obecność Covid-19 wykonano w pleszewskim szpitalu

Już ponad 15 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano w pleszewskim szpitalu

Przeprowadzenie jednego testu zajmuje od 10 do maksymalnie 15 minut. Placówka pacjentów umawia na konkretne godziny. Coraz częściej jednak zdarza się, że na testy przychodzą też osoby, które wcześniej się nie zarejestrowały. Wszyscy zostają przebadani, jednak takie sytuacje, jak podkreślają władze szpitala, mogą niekiedy powodować dezorganizację pracy w PCM. Stąd apel szpitala o to, by pacjenci chcący zrobić wymaz wcześniej dokonali zapisu na badania.