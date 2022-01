Ponad 1000 zdarzeń, kilkanaście ofiar. Do akcji wyjeżdżali średnio co 8 godzin i 18 minut. Strażacy podsumowali 2021 rok

Do akcji wyjeżdżali średnio co 8 godzin i 18 minut

W 2021 roku na terenie powiatu pleszewskiego doszło do 181 pożarów (o 3 mniej niż w 2020 roku), które stanowiły 17% ogólnej liczby zdarzeń.

- Liczba miejscowych zagrożeń wyniosła 842 (co stanowi 79% ogółu interwencji). W grupie tej nastąpił spadek zdarzeń o 667, tj. o 38,1% w stosunku do roku poprzedniego - opowiada asp. Mariusz Glapa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do działań medycznych (230 razy), następnie do zdarzeń związanych z anomaliami pogodowymi (191), w tym spowodowanych przez silne wiatry (115) oraz wypadkami w komunikacji drogowej (105).

W statystykach Państwowej Straży Pożarnej zanotowano również 42 fałszywe alarmy, czyli o 14 mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W akcjach ratowniczo - gaśniczych poszkodowanych zostało 85 osób (spadek o 10,5% w stosunku do 2020 r.). Niestety, odnotowano 14 ofiar śmiertelnych, o 5 więcej niż w 2020 roku.