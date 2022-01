Pomóżmy pani Agnieszce. Potrzebny jest specjalistyczny wózek i winda

Dzięki darczyńcom pani Agnieszka z gminy Gołuchów ma wykończony dom, łazienkę dostosowaną do swoich potrzeb, ćwiczenia logopedyczne, które wspomogą jej oddychanie i podtrzymują słabnący odruch gryzienia. Ma również zapewnioną rehabilitację. Dzięki temu jej napięte mięśnie rozluźniają się, a ćwiczenia rozciągające zmniejszają uczucie bólu. Na tym jednak nie koniec potrzeb, dlatego kobiecie, której życie toczy się na wózku inwalidzkim, postanowiła pomóc Fundacja Bread of Life. - Wystartowaliśmy ze zbiórką. Liczymy, że wspólnie uda nam się zgromadzić 40 tys. zł na zakup specjalistycznego wózka oraz windę - opowiada Konrad Świderski z pleszewskiego oddziału.

Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ. Wkrótce również na profilu facebookowym Pleszewskich Aukcji Charytatywnych rozpoczną się licytacje, z których dochód zasili konto zbiórki.

Pani Agnieszka, gdy stwierdzono u niej zespół Arnolda Chiariego przeszła 3 operacje głowy. Rok później kolejna przerażająca diagnoza - stwardnienie zanikowe boczne. Jej ciało jest bezwładne. Pracują tylko mózg i oczy. Z rodziną porozumiewa się za pomocą cyber-oka. - Dzięki temu powie córeczce Agatce, że ma odrobić lekcje, Adriankowi, żeby poszedł do kościoła, by mógł dobrze przygotować się do przyjęcia I Komunii Świętej. Poprosi Antka, aby pomógł tacie. Porozmawia z dorastającą Amelią o jej problemach i przypomni mężowi, na której półce położył dokumenty. Potwierdzi jak ich wszystkich bardzo kocha! - czytamy w opisie zbiórki.