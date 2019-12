Pomóżmy Damianowi! Już tak niewiele brakuje, by przestał być więźniem we własnym mieszkaniu

Damian Kaczor ma 26 lat i od urodzenia choruje na dystrofię mięśniową, czyli zanik mięśni. Na co dzień bez problemu porusza na wózku inwalidzkim, ale najczęściej tylko po domu, bo kilka schodów, które dzielą go od wyjścia na zewnątrz to dla niego przeszkoda nie do pokonania. Problem rozwiąże specjalny schodołaz, jednak Damian i jego mama nie mogą sobie pozwolić na jego zakup.

Dzięki ludziom o wielkich sercach udało się zebrać już prawie całą, potrzebną na zakup urządzenia, kwotę.

Jeśli możecie, dorzućcie swoją cegiełkę! Brakuje już tak niewiele!

ZBIÓRKĘ NA RZECZ DAMIANA ZNAJDZIECIE [TUTAJ]