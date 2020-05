Pomoc suszowa. ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat. Pomoc trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja wykonawcza, sukcesywnie – w miarę posiadanych środków – realizuje wypłatę pomocy suszowej. Pomoc wypłacana jest w oparciu o wytyczne, które ARiMR otrzymuje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - mówi Paweł Mucha, rzecznik prasowy Agencji.

W ostatnim czasie ARiMR otrzymała 280 mln zł do rozdysponowania z tytułu ubiegłorocznej pomocy suszowej. W ciągu 6 dni na konta 100 tys. rolników przekazała blisko 200 mln zł. Tym samym zakończyła pierwszy etap wypłat kolejnej transzy pomocy suszowej. W ramach nowej puli otrzymanych środków, w pierwszej kolejności wsparcie zostało przekazane rolnikom, którzy wnioskowali o pomoc do 5 tys. zł. Otrzymali oni dofinansowanie przyznane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Jednocześnie rozpoczęto już wypłatę drugiego etapu. - W tej turze pomoc trafi do producentów rolnych, których straty oszacowano powyżej 5 tys. zł. Agencja zasili ich konta zaliczkami w wysokości 2,5 tys. zł - podkreśla rzecznik.