Pomoc dla Ukrainy w gminie Chocz. Seniorzy wspierają młodzież w zbiórce na rzecz uchodźców

W największym stopniu potrzebne są: odzież, opatrunki, bandaże, siatki (np. wędkarskie), ogrzewacze do rąk i nóg, latarki, powerbanki. Oprócz tego przydadzą się również: koce, śpiwory, ręczniki, karimaty, środki czystości i środki higieny, woda do picia, suche jedzenie oraz jedzenie w puszkach, mleko modyfikowane, kaszki, słoiczki dla dzieci.

Seniorzy zrzeszeni w Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów w Choczu wspomagają Fundację Pomocy Dzieciom Humana w zbiórce na rzecz potrzebujących mieszkańców Ukrainy. Od 1 do 4 marca w godzinach od 12.30 do 16 można przynosić najbardziej potrzebne rzeczy do Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu. - Nie bądźmy obojętni na krzywdę naszych przyjaciół. Sami możemy niewiele, razem tak dużo - mówi przewodnicząca Ryszarda Kaźmierska.

Zbiórkę koordynuje Fundacja Pomocy Dzieciom Humana. Pomoc odbierana jest bezterminowo również w świetlicy w Kuźni, szkołach w Białobłotach, Choczu, Kuźni, Kwileniu, Tomicach, I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie, Salonie Fryzjerskim "Ania" w Choczu, sali wiejskiej w Brudzewku czy Straży Miejskiej w Pleszewie.

Jak informują wolontariusze w poniedziałek, 28 lutego 2022 roku, pierwszy transport z najpotrzebniejszymi rzeczami wyruszył w drogę do Krościenka. - Życzymy Maciejowi z klubu motocyklowego Iskra odział w Choczu szerokiej drogi, bezpiecznego dojazdu do granicy, a my zabieramy się do szykowania następnych produktów, ponieważ otrzymaliśmy informację o kolejnych potrzebach. Będziemy informować Was na bieżąco. Wielkie ukłony dla Was oraz podziękowania za Wasze wielkie serducha - podkreślała młodzież z Fundacji Humana.