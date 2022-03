Pomoc dla Ukrainy. Pierwsza partia darów z Dobrzycy dotarła do punktu przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie

Gmina Dobrzyca dla Ukrainy

11 marca 2022 roku z gminy Dobrzyca do punktu przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Pleszewie dotarła pierwsza partia 8 palet pomocy materialnej dla poszkodowanych podczas wojny na Ukrainie. - Są to dary, które zostały przekazane przez mieszkańców naszej gminy. Za zaangażowanie w zbiórkę serdecznie dziękuję przede wszystkim sołtysom i właśnie mieszkańcom, którzy zorganizowali i nadal organizują zbiórki w swoich miejscowościach - mówi burmistrz Jarosław Pietrzak. - Szczególne podziękowania kieruję również w stronę pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca za pomoc w przygotowaniu darów do wysyłki, Składowi Budowlanemu "EDI" Edward i Dorota Błaszczak za pomoc w załadunku i Marketowi Budowlanemu Pszczółka w Dobrzycy za użyczenie samochodu do transportu darów - dodaje gospodarz gminy.

Zbiórka w Dobrzycy ma charakter ciągły. Dary można dostarczać do magazynu, który znajduje się w szkole podstawowej przy ul. Parkowej.