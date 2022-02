Polskie Rekordy Guinessa. Pleszew - Miasto bicia rekordów Guinessa. Pleszew rekordzistą w... biciu zadziwiających rekordów

Polskie Rekordy Guinessa w Pleszewie

Na początku lat 2000 bicie rekordów Guinessa było pleszewska specjalnością. Dzięki nim Pleszew może się pochwalić imponującą liczbą rekordów Guinessa , które trudno do końca zliczyć. I choć część z nich została już pobita, to wciąż wiele z nich jest w pamięci mieszkańców. W bicie rekordów Guinessa angażowali się wszyscy mieszkańcy Pleszewa. Choć palmę pierwszeństwa trzyma oczywiście Zbigniew Różanek.

Polskie Rekordy Guinessa. Zbigniew Różanek

Prekursorem bicia rekordów Guinessa jest pleszewianin, Zbigniew Różanek , który w roku 1989 zbudował największe w świecie pióro wieczne , które ma 2,20 m długości i mieści 10 litrów atramentu oraz największy na świecie tranzystor. W tym samym roku Zbigniew Różanek przez 85 godzin pisał list najdłuższy list na świecie , w którym przedstawił kosmitom obraz ziemskiej cywilizacji, streszczając wszystko co nas dotyczy. Długość listu 111 m i 11 cm, szerokość 30 cm, ciężar 6 kg, ilość słów – 28 tysięcy. W 1991 roku zbudował najmniejszy na świecie telefon , ale cztery lata później pobił własny rekord. Obecnie w Księdze Guinnessa figuruje jego aparat, który ma 3,97 cm długości i 3,30 cm szerokości. Na tym nie koniec - pleszewianin w 1999 roku zbudował najmniejszy rower na świecie ważący 1,5 kg. Średnica przedniego koła wynosi... 11 mm, a tylnego 13 mm. Konstruktor przejechał tym pojazdem 5 metrów. Wykonany przez niego w 2006 roku mikroskop jest najmniejszy na świecie .

Polskie Rekordy Guinessa. Aldona Różanek

Swoją pasją do bicia rekordów Guinessa, Zbigniew Rózanek zaraził również swoją żonę Aldonę Różanek. Jest on m.in. wydawcą najmniejszej gazety na świecie. Od 1 czerwca do 30 sierpnia 1992 r. wydawała dwutygodnik o wymiarach 5×6 cm. Zawierała ciekawostki, konkursy i dowcipy. „Echo” sprzedawane było w Pleszewie, Kaliszu, Gołuchowie i Poznaniu. Stworzyła również największą na świecie krzyżówkę, która zawierała ponad 35.000 haseł!