Stal Pleszew doceniona przez Polski Związek Piłki Nożnej. Klub otrzymał brązową gwiazdkę w programie certyfikacji szkółek piłkarskich.

Fundamentalnymi założeniami programu są: podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego, stałe wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu, podnoszenie kompetencji fachowców dbających o sportowy i społeczny rozwój piłkarzy oraz weryfikacja szkółek piłkarskich.Do PZPN-u wpłynęło 1197 zgłoszeń. Wszystkie wymagania formalno-prawne spełniły 694 instytucje. W naszym województwie przyznano 61 odznaczeń. Złotą gwiazdkę otrzymało 16 akademii, srebrną 4 a brązową 41. - Nasz klub jest jedynym podmiotem z powiatu pleszewskiego, który otrzymał takie wyróżnienie - mówi Tomasz Zawada, prezes Stali.- Dzięki temu programowi rodzice i dzieci grające w piłkę nożną będą mieć pewność, że szkółka piłkarska spełnia standardy szkoleniowe. Kadra trenerska posiada niezbędne kwalifikacje do szkolenia młodych piłkarzy. Mamy do dyspozycji odpowiednią i bezpieczną infrastrukturę oraz sprzęt do prowadzenia zajęć. Program szkoleniowy realizowany w klubie jest zgodny z wymogami PZPN-u i daje pewność bardzo dobrego rozwoju młodym zawodnikom - dodaje. Przedstawiciele Stali odbiorą wyróżnienie w czwartek, w poznańskiej restauracji Estella. To właśnie tam Wielkopolski Związek Piłki Nożnej organizuje oficjalne spotkanie, podczas którego wręczy certyfikaty wyróżnionym klubom z naszego regionu.W zespołach młodzieżowych Stali trenuje około 100 zawodników.