"Polski Ład powinien zostać zawieszony". Poseł Karolina Pawliczak w Pleszewie o ostatnich zmianach wprowadzonych przez rząd

"Polski Ład powinien zostać zawieszony"

W środę, 19 stycznia 2021 roku, poseł Karolina Pawliczak gościła w Pleszewie. Towarzyszyła przedstawicielom Młodej Lewicy, którzy chcą, aby w powiecie pleszewskim, w miejscach publicznych, pojawiło się więcej różowych skrzyneczek z bezpłatnymi artykułami higienicznymi potrzebnymi na czas menstruacji (więcej: kliknij TUTAJ). Przy okazji odniosła się również do zamieszania, jakie spowodowało wprowadzenie Polskiego Ładu. - Zmagamy się z drożyzną, cenami, których do tej pory nie było, jeśli chodzi o gaz czy energię elektryczną. Inflacja jest już na poziomie 8,6%, a może być jeszcze większa, bo mówi się o skali dwucyfrowej. Wszystko to bardzo mocno spadło na nas, na Polaków, a do tego rząd zafundował nam kolejną, wielką zmianę w postaci Polskiego Ładu. To ogromna reforma podatkowo-składkowa, która w mojej ocenie powinna nastąpić, ale nie w takim wymiarze i nie w taki sposób - podkreśla Karolina Pawliczak.