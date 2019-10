Polski kandydat do Oscara, czyli film ,,Boże Ciało" od piątku w kinie ,,Hel"

„Boże Ciało” to historia dwudziestoletniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i marzy, żeby zostać księdzem. Kiedy po kilku latach odsiadki zostaje zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim, trafia do kościoła w małym miasteczku, gdzie zaprzyjaźnia się z miejscowym proboszczem. Pod jego nieobecność chłopak zaczyna udawać księdza i pełnić posługę kapłańską.

SEANSE:

25.10.2019 PT g: 19.00

26.10.2019 SOB g: 19.00

27.10.2019 NIE g: 19.00

28.10.2019 PON g: 19.00

29.10.2019 WT g: 19.00