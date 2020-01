Poloneza czas zacząć! Studniówka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Bal, który pamięta się całe życie

Uczyli się udzielać pierwszej pomocy

Narażanie własnego życia by ratować innych to ich codzienność. Ratownicy medyczni i strażacy są zawsze w gotowości. Tym razem zrobili wyjątek i wyjechali nie po to by służyć pomocą, ale by jej uczyć. To, że pierwsza pomoc jest ważna doskonale wiedzą mieszkańcy Pleszewa