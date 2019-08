Policjanci będą szczególnie dbać o nasze bezpieczeństwo w czasie weekendu

Długi sierpniowy weekend dla Policji będzie weekendem wzmożonej pracy a do służby zostanie skierowanych więcej patroli niż zwykle. Przewidywana jest kumulacja wyjazdów oraz powrotów z weekendu a co za tym idzie, znaczny wzrost natężenia ruchu na drogach, w tym drogach województwa wielkopolskiego. Policjanci będą dbać o to, by wyjazd jaki i powrót z dłuższego wolnego był jak najbardziej bezpieczny zarówno dla poruszających się samochodami jak i dla pieszych oraz rowerzystów.

Policjanci apelują o rozwagę, zarówno w podróży jak i podczas wypoczynku, bo udany będzie on wtedy, gdy będzie bezpieczny. W wielu przypadkach sami możemy zapobiegać zagrożeniom. Jeśli widzimy niewłaściwe zachowanie się osób, które stwarzają zagrożenia dla siebie samych bądź innych osób, informujmy o tym Policję.

Przypominamy także, by wyjeżdżając z domu, zabezpieczyć swoje mienie. Pozamykać dokładnie okna i drzwi do mieszkań, pochować do garażu rowery i poprosić sąsiadów, by od czasu do czasu zainteresowali się, czy naszej posesji nie odwiedzają pod nasza nieobecność jacyś nieproszeni goście. W wielu przypadkach czujność sąsiedzka jest nieoceniona.