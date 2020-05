Policja zatrzymała czterech włamywaczy. Okradali stacje benzynowe, sklepy i zniczomaty

- Mężczyźni zostali zatrzymani w Kotlinie. Poruszali się samochodem marki Renault Scenic. W pojeździe znajdowało się trzech mieszkańców Pleszewa w wieku 30, 42 i 43 lat oraz 28-letni mieszkaniec Wałbrzycha. Cała czwórka trafiła do policyjnego aresztu - mówi asp. Monika Kołaska, oficer prasowy KPP w Pleszewie.

Wkrótce okazało się, że włamanie do sklepu nie było jedynym przestępstwem, które grupa miała na koncie.

- Funkcjonariusze sprawdzili, czy mężczyźni są również odpowiedzialni za inne przestępstwa. Jak się okazało, mieli też na swoim koncie włamania do sklepów, myjni samoobsługowych i zniczomatów. Działali od stycznia br. na terenie powiatu pleszewskiego i kaliskiego. Pokrzywdzeni wycenili straty na kwotę kilku tysięcy złotych. Śledczy przedstawili zatrzymanym zarzuty, dotyczące kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Kryminalni odzyskali część skradzionych przedmiotów - relacjonuje policjantka.

Mężczyźni byli już wielokrotnie karani za podobne przestępstwa. Sąd przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratora i zastosował wobec dwóch mężczyzn w wieku 42 i 43 lat tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za to przestępstwo całej czwórce grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.