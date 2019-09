Policja podsumowała wakacje na drogach powiatu: więcej wypadków i nietrzeźwych kierowców

Jak co roku podczas wakacji policjanci z ,,drogówki" prowadzili działania prewencyjno-represyjne. Wszystko po to, by osoby udające się na letni wypoczynek i wracające z urlopu bezpiecznie dotarły do celu. Funkcjonariusze kontrolowali stan trzeźwości kierowców, sprawdzali czy dzieci są prawidłowo przewożone w fotelikach i czy użytkownicy samochodów korzystają z pasów bezpieczeństwa. Szczególnie surowo traktowali osoby, które poruszały się pojazdami z nadmierną prędkością. Policjanci przypominali również kierowcom i pieszym podstawowe przepisy ruchu drogowego.

Od 19 do 30 czerwca 2019 r. doszło do 2 wypadków drogowych i 18 kolizji. W zdarzeniach tych ranne zostały dwie osoby. W lipcu odnotowaliśmy 9 wypadków, w których śmierć poniosła 1 osoba, a rannych zostało 8 osób. W tym miesiącu doszło do 42 kolizji drogowych. Z kolei w sierpniu doszło do 13 wypadków drogowych bez ofiar śmiertelnych. 14 osób zostało rannych. Odnotowano 36 kolizji.