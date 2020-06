Policja apeluje: niech to będzie bezpieczny długi weekend!

Jak wyjaśnia policjantka, kontrolowane będą także miejsca grupowania się ludzi, co zapobiec ma wybrykom chuligańskim. Patroli mundurowych należy się spodziewać także w pobliżu akwenów, gdzie będą sprawdzać, czy osoby tam przebywające nie korzystają ze zbiorników wodnych w sposób niewłaściwy w szczególności, czy nie dochodzi do kąpieli w miejscach zabronionych.

Policjanci apelują o rozwagę, zarówno w podróży jak i podczas wypoczynku, bo udany będzie on wtedy, gdy będzie bezpieczny. W wielu przypadkach sami możemy zapobiegać zagrożeniom. Jeśli widzimy niewłaściwe zachowanie się osób, które stwarzają zagrożenia dla siebie samych bądź innych osób, należy powiadomić o tym Policję

Zanim wyjedziemy z domu zadbajmy o to, by po powrocie z długiego weekendu nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka i pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest… życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem podczas naszej nieobecności. Powierzmy sąsiadom lub znajomym komplet kluczy do naszego domu. Poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.