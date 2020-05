Pół serduszka Antosia. Chłopca czeka kosztowne leczenie zaraz po narodzinach. Możemy mu pomóc!

- Przepełniała nas ogromna radość na wieść o tym, że będziemy rodzicami. Niestety, w 24 tygodniu oczekiwań na Antosia dowiedzieliśmy się, że połowa serduszka nie funkcjonuje poprawnie. Syn cierpi na wrodzoną, nieuleczalną wadę serca zwaną HLHS (zespół niedorozwoju lewego serca). Leczenie choroby jest bardzo kosztowne. Antosia zaraz po urodzeniu czeka jedna z trzech operacji - informują rodzice chłopca, mieszkańcy Żychlina.

Jak podkreślają, mieli to szczęście, że wada ich dziecka została wykryta przed porodem. Chcą więc zrobić wszystko, co w ich mocy, by zapewnić synkowi najlepszy start i przyszłość.

- Zebrane środki będą przeznaczone na leczenie i rehabilitację oraz na dalszy rozwój naszego syna. Pomóż nam uratować serduszko naszego Serduszka - apelują rodzice.

Jak pomóc Antosiowi?

Pomoc finansową możecie kierować na konto:

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

ul. Dereniowa 2 lok. 6, 02-776 Warszawa

Nr konta na wpłaty złotowe PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843

Nr konta na wpłaty w EUR PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272 SWIFT BIGBPLPW

koniecznie z dopiskiem: ZC 8701 Antoni Ryfa