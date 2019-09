Pokaz tańca z ogniem, fajerwerki, gra drużynowa i wiele, wiele więcej

Całe wydarzenie przebiegało pod hasłem kolorowej, beztroskiej zabawy . W ramach „Bezwyjazdowych – Odjazdowych Wakacji” przeprowadzono min. warsztaty kreatywne, które zostały sfinansowane ze środków Miasta i Gminy Pleszew. Każdy z uczestników warsztatów mógł własnoręcznie wykonać bez użycia igły i nici maskotkę misia. Uczestnicy byli zachwyceni, bo wykonane przez nich maskotki skradły serca wszystkim. Odbyła się też drużynowa, punktowana gra terenowa, tańczono zumbę i taniec belgijski, były przejażdżki konne, rajd rowerowy oraz rozgrywki sportowe. W międzyczasie można było się posilić kolorowymi galaretkami, pysznym domowym ciastem, ugasić pragnienie specjalnie przygotowaną lemoniadą, upiec kiełbaskę przy ognisku i skosztować wielkopolskiej gziki z pyrą z ogniska. Atrakcje, które oprócz uczestników i wolontariuszy przeciągnęły tłumy, to przede wszystkim festiwal kolorów, pokaz tańca z ogniem, fajerwerki i loty balonem na uwięzi.

W tym roku grupa osób w białych koszulkach LOWS zjawiła się w ostatnim tygodniu sierpnia i przez kilka dni skupiała wokół siebie nie tylko dzieci i młodzież, ale i całe rodziny. Jakie pomysły wpisały się w plan tegorocznej akcji i przypadły do gustu jej uczestnikom?

Bezwyjazdowe – Odjazdowe Wakacje to po raz kolejny, dla większości dzieci z Kowalewa i okolic, najlepiej spędzony czas wakacji. Zaangażowanie organizatorów akcji w bezinteresowną pomoc dla dzieci ma siłę przyciągania i co roku dołączają do akcji kolejne osoby i instytucje. Tegoroczna akcja odbyła się przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości „Dom”, pracowniczego wolontariatu Gaspol SA, Teatru Prawie Wielkiego, ZSP Kowalew, sołectwa wsi Kowalew, OSP KOWALEW oraz Senioralnego Centrum Wolontariatu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które udzieliły wsparcia rzeczowego i finansowego na potrzeby realizacji akcji.