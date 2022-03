Pojechał do ogarniętej wojną Ukrainę i po 72 godzinach przekroczył polską granicę! Późnym wieczorem dotarł z dziećmi do Domu Chłopaków!

Dzieci z Ukrainy już w Broniszewicach

- Są dla nas jak rodzina. Mieszkają tutaj z nami. Więzi, które są między nami, są bardzo silne. Teraz, kiedy wybuchła wojna, okazało się, że ich najbliżsi zostali niestety w Ukrainie. Szukamy wszędzie możliwości, żeby sprowadzić do polski dzieci – podkreśla s. Tymoteusza z Domu Chłopaków w Broniszewicach.

Wyruszył na Ukrainę po dzieci

Na mężczyznę z Krakowa, gotowego wyjechać do Ukrainy po dzieci, siostry dominikanki z Domu Chłopaków w Broniszewicach trafiły przypadkiem. – Wykonałyśmy do niego telefon, a on powiedział, że już wsiada w samochód i może jechać gdziekolwiek. Niczego się nie bał, miał pragnienie zrobienia czegoś dobrego – opowiadała dominikanka z Domu Chłopaków w Broniszewicach.