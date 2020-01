Pojadą do Riccone uczyć się i zwiedzać

- Z dumą mogę zakomunikować, że wśród uczestników staży było kilka osób, które po powrocie do Polski odważyło się na otworzenie własnych barów i kawiarni. Większość z powodzeniem prowadzi je do dziś, a przypomnę, że od pierwszego projektu minęło już wiele lat –dodaje dyrektor.

A już za kilka miesięcy do Włoch wyjedzie kolejna grupa młodzieży. Tym razem szansę na naukę nowych umiejętności dostanie 19 absolwentów. Cel- to hotele i restauracje w urokliwej nadmorskiej miejscowości Riccione, położonej w malowniczym regionie Emilia Romagna.

- Ukończenie szkoły to doskonały moment na to, aby przez wakacje zdobyć nowe doświadczenie. Ci uczniowie, którzy nie planują dalszej nauki- mogą od razu wkraczać na rynek pracy, a odbyty staż zwiększa ich szansę na zatrudnienie. Z kolei tym, którzy od września podejmą dalszą edukację- staże nie będą z niczym kolidowały. To idealne rozwiązanie - uzupełnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW.