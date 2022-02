Pogoda w sobotę w Pleszewie. Zobacz prognozę pogody na jutro, 05.02 dla Pleszewa

Pogoda na jutro (sobota, 05.02) dla Pleszewa

Prognozowana na jutro temperatura to 4°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 1°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady , wynosi 70 %. Ma spaść od 0.0 do 0 cm śniegu. Jeśli jeździsz samochodem, może czekać Cię odśnieżanie.