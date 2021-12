Pogoda w powiecie pleszewskim. Znów może być bardzo ślisko. IMGW wydał ostrzeżenie

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu pleszewskiego

IMGW wydał dla powiatu pleszewskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie wyniesie około -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli, 19 grudnia 2021 roku, od godziny 22, do poniedziałku, do godziny 9.