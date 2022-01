Pogoda w powiecie pleszewskim. Może wiać z prędkością 100 km/h. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia

Może wiać z prędkością 100 km/h. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia

To może być bardzo niespokojna noc w całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa SMS-y z ostrzeżeniem przed silnym wiatrem wysłało do mieszkańców całego kraju. Dla powiatu pleszewskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia.

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wiatr północno-zachodni i zachodni. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem i w pierwszej części dnia. Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek, 17 stycznia, 2022 roku, od północy do godziny 16, ale może zostać przedłużone. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%. Możliwe są utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu.

Pamiętaj, aby: