Pogoda w powiecie pleszewskim. Kolejne ostrzeżenie IMGW. Tym razem gęsta mgła

Gęsta mgła w powiecie pleszewskim

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczy wystąpienia gęstej mgły. Prognozowane są gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%. Ostrzeżenie obowiązuje od poniedziałku, 13 grudnia (godzina 16), do wtorku, do godziny 10.30.