Pogoda w powiecie pleszewskim. IMGW wydał kolejne ostrzeżenie. Tym razem musimy uważać na bardzo silny wiatr!

W powiecie pleszewskim mocno powieje

Wydane 13 stycznia 2022 roku przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie pierwszego stopnia odnosi się do piątku. Eksperci prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje 14 stycznia, od godziny 4 do 15. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

Przypomnijmy, że w środę ostrzeżeniem przez marznącymi opadami została objęta większa część kraju. W wielu miejscach, również w powiecie pleszewskim, te prognozy w pełni się spełniły.