Pogoda w Pleszewie i powiecie pleszewskim. Boże Narodzenie 2021. Czeka nas śnieżna noc? IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu pleszewskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Synoptycy prognozują opady powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Najintensywniejsze opady mają wystąpić przed północą. Nad ranem opady śniegu będą przechodziły w śnieg z deszczem. Przejściowo możliwe są opady marznące. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%. Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku, 23 grudnia 2021 roku, od godziny 19, do piątku, do godziny 7.

Wg synoptyków wigilia upłynie pod znakiem pochmurnej aury. W centrum kraju popada mokry śnieg i deszcz. Może spaść do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie około 1 stopień Celsjusza.