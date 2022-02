Pogoda w Pleszewie i powiecie. Na drogach mogą panować trudne warunki. IMGW ostrzega przed oblodzeniem

IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla powiatu pleszewskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem, lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -2°C, a temperatura minimalna przy gruncie około -4°C. Ostrzeżenie obowiązuje od piątku, 11 lutego 2022 roku, od godziny 22 do soboty do godziny 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 75%.