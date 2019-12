Filia Książnicy Pedagogicznej w Pleszewie prowadzi akcję pod hasłem „Podziel się czasopismem - daj przeczytać innym“. Chodzi o to, by przekazać bibliotece niepotrzebne, przeczytane czasopisma dotyczące różnych dziedzin: motoryzacji, kulinariów, sportu mody, urody itp., dając im w ten sposób drugie życie.

Czasopisma można przynosić do siedziby wypożyczalni PBP Książnicy Pedagogicznej w Pleszewie, mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 13 lub do szkół i przedszkoli oznaczonych hasłem akcji. Czasopisma trafią do ośrodków opieki, noclegowni, szpitali i innych instytucji.