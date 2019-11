Kolejne samorządy podnoszą opłaty za odbiór i wywóz śmieci. Podwyżki nie unikną mieszkańcy gminy Chocz. O ile więcej zapłacą od 1 stycznia?

Zmiany

1-2 osoby - 15 zł od osoby

3-4 osoby - 13 zł od osoby;

5-6 osób - 12 zł od osoby;

7 osób lub więcej - 11 zł od osoby;

W Choczu ostatnia podwyżka miała miejsce w listopadzie 2018 r. Niemal dokładnie po roku stawki znów poszybowały w górę. Wzrost opłat za śmieci dla mieszkańców ma bezpośredni związek z podniesieniem cen za odbiór i gospodarowanie odpadami, które samorządom zafundował Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie. To tam trafiają wszystkie śmieci z terenu gminy Chocz i większości gmin powiatu pleszewskiego. A jako, że gospodarka odpadami musi się samofinansować i samorządy nie mogą do tego dokładać ze swojego budżetu, to każda podwyżka znajduje swoje odbicie w naszych portfelach.ZGO cenę za odbiór i gospodarowanie odpadami sukcesywnie podnosi przynajmniej od kilkunastu miesięcy. Dlatego władze gminy, przed podjęciem decyzji, chciały się spotkać z przedstawicielem spółki. Do Chocza zawitał prezes Witosław Gibasiewicz. Wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, ale też droższa energia i rosnąca płaca minimalna – to kluczowe argumenty, którymi posługiwał się radny sejmiku wojewódzkiego uzasadniając wzrost opłat. Zdaniem prezesa w przyszłym roku raczej należy spodziewać się kolejnych podwyżek, a sytuacja może ustabilizować się dopiero w 2021 r. Kluczem do obniżenia stawek, a przynajmniej do zastopowania ich wzrostu jest wzrost liczby śmieci segregowanych w stosunku do zmieszanych.Po wysłuchaniu prezesa, choccy radni musieli podjąć decyzję. Do tej pory opłata za śmieci była uzależniona od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo. Ceny, w przypadku odpadów segregowanych, kształtowały się na następującym poziomie:Burmistrz Marian Wielgosik przygotował radnym dwa warianty. Pierwszy zakładał utrzymanie obowiązującego modelu i wzrost w każdej grupie o 3 zł. Drugi prowadził do ujednolicenia stawki - 16 zł od osoby bez względu na liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.Ostatecznie radni wybrali opcję numer dwa.To nie jedyna zmiana. Do tej pory mieszkańcy mogli wybrać, czy chcą segregować odpady czy nie. Od nowego roku zgodnie z sejmową nowelizacją ustawy śmieciowej segregować muszą wszyscy. Firma odbierająca odpady będzie kontrolować, czy mieszkańcy robią to w odpowiedni sposób. Jeśli pracownik dopatrzy się nieprawidłowości i je udokumentuje, np. robiąc zdjęcie, mieszkańcom grozą kary. Minimalna sankcja będzie na poziomie dwukrotności, a maksymalna czterokrotności opłaty śmieciowej. Prawodawca dał w tej kwestii samorządom małe pole manewru i choccy radni zdecydowali się wpisać do uchwały najniższy wymiar kary.