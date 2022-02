Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu podejrzanych. Szósty trafił do ośrodka dla nieletnich

We wtorek, 15 lutego 2022 roku, odbyło się postępowanie aresztowe zatrzymanych w związku z podwójnym zabójstwem, do którego doszło w niedzielę na Placu Kościuszki w Pleszewie. Podejrzani w łańcuchach i kajdankach byli pojedynczo doprowadzani do sali rozpraw. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu podejrzanych. Szósty, najmłodszy z nich, został skierowany na trzy miesiące do izolacji w ośrodku dla nieletnich. Jak informuje portal ostrow24.tv podejrzani w sądzie byli bardzo pokorni, a jeden z nich płakał na sali rozpraw.

Podczas postępowania na jaw wyszły kolejne szczegóły. Jak podkreślał Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zbrodnia bowiem była zaplanowana.

Przypomnijmy, że już w poniedziałek szóstka mężczyzn usłyszała zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem "w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie". Mężczyznom grozi kara pozbawienia od 12 lat do dożywotniej kary pozbawienia wolności. Zdaniem prokuratury motywem podwójnego zabójstwa była zemsta wynikająca z chęci przejęcia udziałów w spółce. 51-latka, 35-latka i 41-latka łączyły wspólne interesy. Dwaj pierwsi nie chcieli przekazać swoich udziałów w firmie trzeciemu.