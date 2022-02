Podwójne zabójstwo w Pleszewie. Na miejscu zbrodni wciąż pracują dochodzeniowcy oraz prokurator

Podwójne zabójstwo w Pleszewie

W niedzielę, 13 lutego doszło w Pleszewie do podwójnego zabójstwa. Nie żyją dwie osoby, trzecia została przewieziono do pleszewskiego szpitala i walczy o życie. Do zabójstwa doszło w budynku na Placu Kościuszki w Pleszewie.