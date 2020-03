Skoro o normalnym podróżowaniu na razie możemy zapomnieć, to dziś zabieramy Was w kolejną, małą "podróż do przeszłości". Tym razem odwiedzimy dwudziestowieczną Dobrzycę.

Jak wyglądały przedwojenne dożynki w Dobrzycy? Jak prezentował się park w dwudziestoleciu międzywojennym? Jaki przebieg miało dawniej święto 3 maja? To i wiele innych rzeczy możecie zobaczyć na starych fotografiach dzięki uprzejmości Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej i Kazimierza Balcera, który udostępnił nam swoje prywatne zbiory. Zapraszamy do podróży! zobacz galerię (31 zdjęć) "Podróż do przeszłości", czyli Dobrzyca na starej fotografii... zobacz galerię (31 zdjęć)