Podoficer 70 Pułku Piechoty Michał Hyżorek na archiwalnych zdjęciach

MICHAŁ HYŻOREK (ur. 26.IX.1907 - zm. 19.XII.1995). Syn Franciszka i Antoniny z d. Łabędzkiej. Rolnik z Cielczy, powiat Jarocin. Posiadał 3-hektarowe gospodarstwo rolne. 15.II.1933 r. ożenił się z Moniką Jarmuż. Mieli troje dzieci: synów Czesława (rocznik 1934) i Narcyza (1937) oraz córkę Katarzynę (ur. już w czasie wojny 11.XI.1939 r.).

Powszechną służbę wojskową odbył w 70 pułku piechoty w Pleszewie w latach 1924-25. Strzelec w 5 kompanii. W 1930 r. ukończył półroczny kurs w Szkole Podoficerskiej przy 70 pp z awansem na st. strzelca.

Kilkukrotnie powoływany na ćwiczenia rezerwy. Awans na kaprala. W 1939 r. otrzymał przydział mobilizacyjny na wschodzie Polski, prawdopodobnie do 155 pp(rez) 45 Dywizji Piechoty (Rez.) Armii „Kraków”. Jego batalion został rozbity przez Niemców pod Lwowem. Trafił do stalagu VI-A w Hemer / Iserlohn. W 1940 r. zwolniony z obozu jenieckiego. Do końca wojny pracował jako robotnik przymusowy; najpierw w mleczarni w Hohenhausen, a następnie w gospodarstwie rolnym w Lemgo (płn. Westfalia). Do Polski wrócił w marcu 1946 r.

opr. Tomasz Wojtala