Podatek od mięsa przyniesie znaczne podwyżki?

Mięso powinno być droższe, uważają obrońcy przyrody Organizacje ekologiczne, walczące o ochronę przyrody i prawa zwierząt chcą doprowadzić do ograniczenia produkcji. Postulat wprowadzenia podatku od mięsa przełoży się na ceny, a te, skoro urosną, mogą ograniczyć popyt na takie produkty.

Wołowina i wieprzowina towarem luksusowym, ceny w górę

W informacji przekazanej mediom padają konkretne kwoty, o jakie miałyby zostać podniesione ceny mięsa. TAPP zakłada podniesienie cen mięsa do 2030 roku:

wołowiny/cielęciny o 47 eurocentów (2 zł) za 100 g,

wieprzowiny o 36 eurocentów (1,5 zł) za 100 g

kurczaka o 17 eurocentów (73 gr) na 100 g.

Spójrzmy na półki sklepowe i to, ile trzeba byłoby doliczyć, jeśli taki podatek od mięsa zacząłby według powyższych stawek obowiązywać. Jeśli w osiedlowym sklepie mięsnym kilogram schabowego bez kości kosztuje 18 zł, to cena wieprzowiny wzrosłaby o 15, czyli do zapłaty 33 zł za kg.