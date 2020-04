Poczta Polska wysłała do gmin maile z żądaniem przesłania danych wyborców. Co zrobili nasi samorządowcy?

Poczta domaga się udostępnienia m.in. dokładnego adresu, imienia i nazwiska czy numeru PESEL. Zgodnie z pismem samorządy powinny przekazać te dane w plikach tekstowych. Maile nie zostały imiennie podpisane. Stanowisko w tej sprawie zajęła już Państwowa Komisja Wyborcza, która w pismach do komisarzy wyborczych stwierdziła, że poczta ma prawo żądać danych dotyczących wyborców, a samorząd ma dwa dni na ich dostarczenie. PKW podkreśla też, że wniosek skierowany do miast i gmin powinien mieć podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania Poczty Polskiej. Prawnicy już wskazują, że szef PKW wysyłając powyższą instrukcję mógł złamać prawo... Dlaczego? Sędzia Sylwester Marciniak używa sformułowań, wskazujących na fakt, że list był wynikiem postanowienia całej komisji, a nie jego polecenia. A tymczasem PKW żadnej uchwały w tej sprawie nie podejmowała. Przypomnijmy, że nadal nie wiadomo, czy wybory korespondencyjne w ogóle się odbędą.

Zapytaliśmy włodarzy naszych gmin, czy udostępnili Poczcie Polskiej dane wyborców niezbędne do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego na prezydenta RP. Oto odpowiedzi.

Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak absolutnie nie zamierza udostępniać Poczcie Polskiej spisu wyborców. Co zrobił z otrzymanym mailem? Przekazał go policji. - Burmistrz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z próbą wyłudzenia danych osobowych - przekazała nam Anna Bogacz, rzeczniczka prasowa pleszewskiego ratusza.

Danych nie udostępnili także władze Czermina i Chocza. - Maile, które otrzymały gminy nie były podpisane przez żadną osobę decyzyjną. Urząd Gminy jeżeli do kogokolwiek wysyła dokument to nie podpisuje go Urząd Gminy w Czerminie, tylko ktoś podpisuje się imieniem i nazwiskiem. Nasze stanowisko jest jasne: jeżeli wszystko będzie zgodne z prawem, z obowiązującymi przepisami i ustawami to prześlemy potrzebne dane, oczywiście z zachowaniem tajemnicy, RODO, żeby one nigdzie nie wypłynęły. Na tym etapie czekamy jednak na wyjaśnienia odpowiednich służb i osób, które tym tematem się zajmują – mówi Sławomir Spychaj, wójt gminy Czermin.