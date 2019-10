Pociąg "Pleszewianin" przez stację Bogusza 1 do stacji Kolejowa 1 wjechał na tor 1 przy peronie 1

- Pociąg osobowy "Pleszewianin" przez stację Bogusza 1 do stacji Kolejowa 1 odjedzie z peronu o godzinie 13.00 - taka zapowiedź popłynęła z głośników podczas otwarcia nowego Domu Kultury, nawiązującą do miejsca, w którym swoją siedzibę znalazła "Zajezdnia Kultury". Podczas uroczystego otwarcia gości powitał dyrektor Przemysław Marciniak oraz burmistrz Arkadiusz Ptak, który podkreślił, że tego miejsca by nie było, gdyby nie pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wszyscy obecni na sali.

Nowa siedziba Domu Kultury została utworzona w dawnej „małej parowozowni”. Budynek został gruntownie przebudowany i rozbudowany, ale z zachowaniem dawnego charakteru. Oprócz głównej sali koncertowej, ulokowano salę do nauki tańca i baletu, sale muzyczne oraz inne sale warsztatowo-zajęciowe. Swoje miejsce ma także oczywiście administracja. W sumie obiekt liczy 27 pomieszczeń. Całość robót kosztowała 6,9 mln złotych, z czego 4,3 mln złotych to dofinansowanie z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Reszta kwoty pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.