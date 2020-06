Po raz piąty będą promować Gołuchów w Polsce i na świecie

Już po raz piąty mieszkańcy, w czasie wakacyjnych wojaży, będą promować walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe gminy Gołuchów.

Aby wziąć udział w akcji, należy wykonać następujące zadania:

1. Zabrać ulotkę promocyjną wraz z kartą potwierdzającą przekazanie ulotki ze sobą na wakacje. (odbiór ulotek w punkcie informacyjnym Urzędu Gminy, w GCK „ZAMEK”, w Bibliotece)

2. W miejscu pobytu wakacyjnego udać się do Informacji Turystycznej lub do biura promocji miasta/gminy (ewentualnie muzeum, galerii, hotelu, pensjonatu).

3. Tam, przekazać ulotkę, informując o akcji oraz zaprosić do odwiedzenia Gołuchowa.

4. Poprosić o możliwość ustawienia ulotki w widocznym miejscu.

5. Wykonać zdjęcie z momentu przekazywania ulotki (tak, aby widoczne było logo punktu Informacji Turystycznej czy biura promocji z nazwą miejscowości wakacyjnego pobytu).

6. Uzyskać potwierdzenie (podpis/pieczątka) przekazania ulotki na karcie potwierdzającej.

7. Zdjęcie oraz skan/fotografię karty uczestnictwa wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych wysłać na adres gckzamek@goluchow.pl, wraz z informacją gdzie dotarła ulotka lub dostarczyć osobiści do biura GCK „ZAMEK”