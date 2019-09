"Po ciężkiej pracy nadszedł czas radości i dumy z wypełnionego obowiązku". Zobaczcie, jak wyglądało powiatowe święto plonów w Dobrzycy

Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele p.w. św. Tekli. Po zakończeniu nabożeństwa uformował się barwny korowód, który przemaszerował do parku Zespołu Pałacowo - Parkowego Muzeum Ziemiaństwa. Święto plonów oficjalnie otworzyli: starosta Maciej Wasielewski i burmistrz Dobrzycy Jarosław Pietrzak. - Po 12 latach ponownie świętujemy w tej uroczej scenerii. To, że możemy tutaj gościć, zawdzięczamy uprzejmości i otwartości dyrektora muzeum Wiesława Kaczmarka, za co serdecznie dziękujemy. Dla każdego rolnika ziemia jest świętością. Składamy dziś hołd ludziom, którzy tę ziemię uprawiają, z tej ziemi i dla niej żyją. Po ciężkiej pracy nadszedł czas radości i dumy z wypełnionego obowiązku - mówił Maciej Wasielewski.

- Gościmy dziś rolników z całego powiatu. To dla nas zaszczyt. Dziękujemy za wasz całoroczny wysiłek, za troskę o jakość produkcji i wydajność. Żniwa zakończone. Martwią nas straty wynikające z długotrwałej suszy. To nas uczy pokory. Przyroda pokazała jak bardzo człowiek jest uzależniony od sił natury - podkreślał Jarosław Pietrzak. Samorządowcy opowiedzieli również o inwestycjach wykonanych na terenie powiatu i gminy Dobrzyca oraz planach na najbliższą przyszłość.